Vegan & schwanger? Anna Schürrle zeigt wie's geht

Die Frau des Fußball-Stars André Schürrle hat mit "Dear Mama" ein besonderes Buch für werdenden Mamas geschrieben – inklusive Tipps und vegane Rezepte.

"Dear Mama" von Anna Schürrle, GU Verlag, 224 Seiten, ca. 24,99 Euro. "Dear Mama" von Anna Schürrle, GU Verlag, 224 Seiten, ca. 24,99 Euro.

So geht pflanzliche Ernährung

Quinoa-Spinat-Salat mit Roter Bete

Scrambled Tofu Egg

Linsen-Patty-Bowl

Bereits lange vor ihrer Schwangerschaft hatte Anna Schürrle ihre Ernährung komplett umgestellt und tierische Produkte weitestgehend von ihrem Speiseplan verbannt. Fleisch und Milchprodukte ließ sie weg, Fisch und Eier wurden zur Ausnahme. Das änderte die Frau des deutschen Fußballers André Schürrle auch nicht mit ihrer ersten Schwangerschaft - trotz kritischer Kommentare von Seiten ihrer Mutter und Freunden."Sie fragten mich, ob meine Ernährungsphilosophie trotz Schwangerschaft gleich bleibe oder ich jetzt nicht vielleicht doch ein Stück Hähnchen oder Quark essen wolle, damit ich meinem Kind alles Nötige an Nährstoffen gewährleiste. Ich konnte das gar nicht nachvollziehen. Ich habe gemerkt, dass gerade in Sachen pflanzlicher Ernährung viel Unwissenheit herrscht", erzählte die 30-Jährige in einem Interview gegenüber der "Gala".Nachdem Schürrle in der Zeit zusätzlich von einem Arzt und einer Hebamme betreut wurde, bündelte sie jetzt all ihre Erfahrungen in dem Ratgeber-Buch "Dear Mama"."Mit meinem Buch möchte ich gerne aufklären und zeigen, dass man sich auch als Schwangere pflanzlich ernähren kann, ohne dem Kind dabei zu schaden."Darin bündelte die Mutter einer Tochter jede Menge Tipps für einen ausgeglichenen Alltag, den Ablauf einer Schwangerschaft, sowie ihre Helferlein gegen Übelkeit, Sodbrennen und Dehnungsstreifen.Das Interessanteste an dem Ratgeber kommt wohl aber gleich zu Beginn: Eine umfangreiche Übersicht aller wichtigen Nährstoffe und in welchen Lebensmitteln sie zu finden sind.Und dann wären da noch 70 ihrer pflanzenbasierten Rezepte, wovon wir euch gleich drei verraten dürfen:Rote Bete enthält lauter Vitamine, Eisen und Antioxidantien. Somit werden wir mit mehr Energie, einem frischeren Aussehen und einem starken Immunsystem belohnt.Ich bin ein großer Fan von Kurkuma. Das Gewürz wirkt nicht nur entzündugnshemmend und antioxidativ, es hilft auch bei Magen- und Verdauungsproblemen.Wenn man Linsen über Nacht einweicht, verringert sich die Kochzeit und es bleiben wertvolle Vitamine erhalten. Außerdem sind sie so besser verdaulich.Übrigens verriet Anna Schürrle in dem Interview auch, dass Töchterchen Kaia (9 Monate) mittlerweile isst, was ihre Eltern essen. Bekommt sie Brei, lässt die 30-Jährige Kuhmilch und andere tierische Produkte weg.