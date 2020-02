Darum verfolgte Besitzer von City-Würstelstand Mann

Am Sonntag in den frühen Morgenstunden wurde ein Mann im ersten Wiener Gemeindebezirk von einem Würstelstandbesitzer und der Polizei verfolgt.

Verfolgungsjagd in der Wiener Innenstadt: Laut Pressesprecher der Polizei Wien mussten die Einsatzkräfte wegen Verdachts auf Diebstahl, Körperverletzung und Raufhandel eine Person in der Nacht auf Sonntag vorläufig festnehmen."Um 2.00 Uhr wurde eine Person vor einem Würstelstand zuerst vom Stand-Besitzer, dann von der Polizei verfolgt", schildert ein"-Leserreporter die Szenerie. "Die Person lief weg und wurde am Schwarzenbergplatz von der Polizei festgenommen."