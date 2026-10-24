i Pokémon-Karten aus den 90ern: Erstausgaben wie das legendäre Glurak sind heute echte Sammlerschätze. Im Top-Zustand können einzelne Karten mehrere tausend Euro bringen. iStock/apilarinos Schatz am Dachboden Vergessene Pokémonkarten bringen Pensionisten Millionen Ein Rentner entdeckte alte Pokémon-Karten auf seinem Dachboden. Sie sollten einst ein Geschenk für seinen Sohn sein. Nun ist er Millionär. Von Newsdesk Heute 24.10.2026, 17:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein britischer Rentner hat auf seinem Dachboden einen wahren Schatz gefunden: Pokémon-Karten, die er einst als Geschenk für seinen Sohn gekauft hatte. Die Karten lagerten jahrelang vergessen auf dem Speicher.

Erst ein Zeitungsbericht über teure Pokémon-Karten brachte den Mann auf die Idee, den Wert seiner Sammlung überprüfen zu lassen. Was er dann erfuhr, verschlug ihm wohl den Atem.

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Bei einer Auktion erzielte seine Sammlung, die aus 41 Komplettsets bestand, unglaubliche 1,56 Millionen Pfund – umgerechnet rund 1,86 Millionen Euro, wie es bei Focus Online heißt.

Rekord-Versteigerung in Europa

Das Auktionshaus Ewbanks bezeichnete die Versteigerung als die wertvollste Pokémon- beziehungsweise Sammelkartenauktion in Großbritannien. Möglicherweise handelt es sich sogar um die teuerste in ganz Europa.

Für Sammler gibt es einige Tipps: Wer alte Karten zu Hause findet, sollte den Kartennamen und die Nummer der Erweiterung prüfen und Preise vergleichen. Auch das sogenannte Grading, bei dem der Zustand von einem spezialisierten Anbieter bewertet wird, kann den Wert steigern.

Die Bilder des Tages i ?

Wichtig zu wissen: Bereits kleine Kratzer, Verfärbungen oder Knicke können den Preis deutlich beeinflussen. Wer verkaufen will, sollte auf eine genaue Beschreibung, hochauflösende Fotos und sicheren Versand achten.