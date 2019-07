Vor 1 h Vergessener Koffer sorgte für Sperre am Flughafen

Bild: Kein Anbieter/Leserreporter

Die Polizei Niederösterreich musste am Mittwochabend wegen einem unbeaufsichtigten Gepäckstück am Flughafen Wien-Schwechat ausrücken.

Am Mittwoch gegen 17.30 sorgte ein vergessener Koffer für einen Polizei-Einsatz am Flughafen Wien-Schwechat. Eine Frau dürfte ihr Gepäckstück vergessen haben, wodurch dieses unbeaufsichtigt in der Gegend herumstand.



Um eine mögliche Gefahrenquelle auszuschließen, rückte die Polizei Niederösterreich zum Flughafen aus und sperrte den Bereich um Terminal 1 großzügig ab. Um 18.10 gab die Polizei wieder Entwarnung. (rhe)