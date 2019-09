Verkündet Ferrari-Boss hier das Ende von Vettel?

Ferraris Teamchef Binotto wollte im Interview klären, dass Verstappen kein Thema ist. Seine Aussagen bedeuten aber auch nichts gutes für Vettel.

Auf die Frage, ob Red-Bull-Star Max Verstappen eine Option als Pilot ist, antwortete Ferraris Teamchef Mattia Binotto in einem Interview mit der "Gazzetta dello Sport": "Ich denke, wir sollten einen großartigen Nummer-1-Fahrer haben und einen, der auch Rennen gewinnen und Punkte holen kann." Eine Verpflichtung von Verstappen würde laut dem Italiener "Schwierigkeiten für das Teammanagement mit sich bringen."Gut, damit wäre einmal geklärt, dass "Max Max" wohl nicht für die Scuderia Ferrari die Formel 1 aufmischen wird. Aber was bedeuten die Aussagen von Binotto für Sebastian Vettel?Immer wieder betont man zuletzt in Maranello, dass die Hoffnungen auf eine erfolgreiche Zukunft auf den schmalen Schultern von Charles Leclerc ruhen. Zwei Rennsiege mit der "roten Göttin" hat der 21-jährige Monegasse ebenfalls bereits auf dem Konto. Ist also Vettel als der Pilot gemeint, der "auch Rennen gewinnen kann"?Kaum vorstellbar, dass sich Vettel bei Ferrari zur Nummer zwei degradieren lässt. Die Aussagen seines Teamchefs sind somit ein weiterer harter Schlag für den 32-jährigen Deutschen. Seine Zeit bei Ferrari scheint abgelaufen zu sein...