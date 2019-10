An diesen 11 Dingen erkennst du schlechte Lokale

Wie unterscheidet man eigentlich ein gutes von einem schlechten Restaurant? Auf "Reddit" verraten Köche, Kellner und Co., worauf du als Gast achten solltest.

Das Essen, das Personal, die Stimmung: All diese Faktoren tragen ihren Teil zu einem unvergesslichen Restaurantbesuch bei.Doch nicht immer entpuppt sich die Wahl eines Lokals auch als die richtige. So kommt es immer wieder vor, dass man nach dem Betreten einer Gaststätte am liebsten gleich wieder umkehren möchte.Auf Reddit haben diverse Gastro-Mitarbeiter nun ausgepackt und einen Einblick gegeben, wie man ein gutes von einem schlechten Restaurant unterscheiden kann. Und offenbar gibt es gleich mehrere Warnzeichen!So solltest du nicht nur unbedingt ein Auge auf den Salzstreuer oder die Kaffeemaschine haben, auch die Speisekarte sowie die Kombinationen des Essens spielen eine entscheidende Rolle, wie du in der Diashow oben erfährst.