Verletzter St.-Pölten-Kicker spielt für Nordkorea

Anfang April verletzte sich Kwang-Ryong Pak schwer, der Stürmer des spusu SKN St. Pölten zog sich einen Wadenbeinbruch zu. Jetzt scheint der 27-Jährige wieder fit zu sein, ganz zur Überraschung seines Arbeitgebers.

St. Pölten war nämlich lediglich informiert, dass Pak sich zur Behandlung in Nordkorea aufhielt. Doch dann stand der Sturmtank plötzlich in der Startformation beim 0:0 gegen Südkorea.Trotz dubioser Umstände scheinen Pak keine Konsequenzen zu erwarten. "Wir sind froh und glücklich, dass er wieder fit ist und offensichtlich auch die Belastung verkraftet hat, ansonsten kann er ja nicht 90 Minuten spielen", sagt Sportkoordinator Marcel Ketelaer in der NÖN.Wann Pak wieder zurück nach Österreich kommen wird, ist ebenfalls unklar. Ketelaer klärt auf: "Es gibt keine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme, wenn er in Nordkorea ist. Wenn er früher als erwartet wieder da ist, wäre das natürlich toll."Ein Einsatz am Wochenende gegen die Austria wird sich wohl nicht ausgehen.