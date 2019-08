Vermieter sollen Maklerprovision bezahlen

Die ÖVP will, dass Maklerprovisionen von Vermietern bezahlt werden. Bis zu zwei Monatsmieten dürfen Immobilienmakler derzeit künftigen Mietern als Provision verrechnen.

Hohe Kosten ersparen

In der Vergangenheit haben sich vor allem Konsumentenschützer, die SPÖ, Arbeiterkammer und Gewerkschaft gegen diese Lösung ausgesprochen.Jetzt will auch die ÖVP den Mietern diese hohen Kosten vor dem Wohnungseinzug ersparen. Geht es nach den Türkisen, soll nämlich der Vermieter bezahlen, der den Makler im Normalfall ja auch beauftragt.Dieses "Bestellerprinzip" gilt etwa bereits in Deutschland, den Niederlanden, Norwegen und Großbritannien. Es untersagt Vermietern zudem auch, die Kosten für die Provision an die Mieter weiterzuverrechnen. (red)