Vettel weiß: "Hamilton ist schon ein Ferrari-Fahrer"

Steuert Weltmeister Lewis Hamilton ab 2021 einen Ferrari in der Formel 1? Dieses Sensationsgerücht sorgt für mächtig Wirbel. Das sagt Sebastian Vettel zu seinem möglichen Nachfolger, so heizt Hamilton selbst das Gerücht an...

"Jeder Fahrer träumt davon, den Titel mit Ferrari zu gewinnen." Mercedes-Boss Toto Wolff macht sich nichts vor und spricht offen über das Gerücht, dass "sein" Weltmeister Lewis Hamilton mit dem Vertragsende 2021 von den Silberpfeilen zum Erzrivalen Ferrari wechseln könnte.Hamiltons möglicher Plan: In der nächsten Saison noch mit Mercedes Michael Schumachers Rekordmarke von sieben WM-Titeln einstellen. Dann der Wechsel zur Scuderia Ferrari, wo er möglicherweise die Nachfolge von Sebastian Vettel antritt und sich dann mit der "Roten Göttin" zum alleinigen Rekord-Weltmeister kürt.Vettel jedenfalls nimmt das Gerücht um Hamiltons Zukunft bei Ferrari (noch) mit Humor. "Ich glaube, Lewis ist schon ein Ferrari-Fahrer. Er ist ein guter Kunde", spielte der 32-Jährige scherzhaft an die vielen Luxusboliden aus Maranello in Hamiltons privatem Fuhrpark an. Ansonsten konzentriert sich der vierfache Weltmeister ganz auf sich selbst: "Ich weiß, dass ich mich steigern muss und steigern kann. Ich muss nicht anders fahren, ich weiß, wie ich zu fahren habe."TextAuch Hamilton selbst sprach nach seinem Sieg im letzten Saisonrennen in Abu Dhabi bei der Pressekonferenz über einen möglichen Wechsel 2021. "Ich liebe es, da wo ich bin, und deshalb wird es auch bestimmt keine schnelle Entscheidung geben, etwas anderes zu tun", erklärte der 34-Jährige, ehe er die Gerüchte selbst noch einmal anheizte. "Aber natürlich ist es nur klug und vernünftig für mich, mich hinzusetzen und darüber nachzudenken, was ich will."Lewis Hamilton hinter dem Steuer eines Ferraris – ein Szenario, das ab 2021 auch in der Formel 1 und nicht nur im Straßenverkehr Realität sein könnte...