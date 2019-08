Video-Referee bestellt live auf Sendung Essen

Am Wochenende feierte der Video-Schiedsrichter in Griechenland Premiere. Allerdings kam es gleich im ersten Match zu kuriosen Szenen.

In Österreich ist der Video-Referee frühestens in der Saison 2021/22 ein Thema. In Griechenland ist er seit diesem Jahr im Einsatz. Doch gleich beim ersten Einsatz kam es zu Turbulenzen.



Der Video-Assistent (VAR) konnte einen klaren Elfmeter zugunsten von Asteras Tripolis im Spiel bei Olympiakos Piräus (Endstand 1:0 für Piräus) nicht erkennen.



Beim Spiel Lamia gegen Panathinaikos Athen sorgte eine andere Szene für staunende Gesichter. Bei der TV-Übertragung wurde live in den "Überwachungsraum" geschalten. Just in diesem Moment ging die Tür auf – und ein Mann brachte eine Essenslieferung.



"Stellt euch mal vor, in diesem Moment würde ein umstrittenes Tor fallen" und "schöner Anfang mit Souvlaki statt Fußball", scherzten Fans in den sozialen Medien. (red)