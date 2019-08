Vor 2 ' Video zeigt, wie Polizei Waffen-Mann festnimmt

Video: Leserreporter

In der Puchsbaumgasse in Wien-Favoriten kam es am Mittwochnachmittag zu einer Festnahme. Ein Mann bedrohte und attackierte die Beamten.

Am Mittwoch kam es um 14.20 Uhr in einer Wohnung in Wien -Favoriten zu Polizei-Einsatz. Die Beamten stellten bei einem 37-Jährigen eine Packung anaboler Steroide, eine Gaspistole und ein Kampfmesser sicher.



Während die Polizisten die Wohnung durchsuchten, bedrohte und attackierte sie der Mann. Er konnte nur durch die Anwendung von Körperkraft zu Boden gebracht und festgenommen werden.



Gegen den Verdächtigen besteht bereits ein aufrechtes Waffenverbot. Nach der Einvernahme verfügte die Staatsanwaltschaft Wien eine Anzeige auf freiem Fuß.



(zdz)