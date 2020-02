Video zeigt, wie Sturm Riesen-Flugzeug verbläst

Beim Landeanflug auf London Heathrow bewies ein Pilot einer Etihad-Maschine Nerven aus Stahl. Trotz starker Böen legte er mit Bravour eine Seitenwind-Landung hin.

Am Londoner Flughafen Heathrow ist es zu einer spektakulären Landung einer Maschine der Etihad A380 gekommen. Der Pilot meisterte eine Seitenwind-Landung.Seitenwind-Landungen stellen erhöhte Anforderungen an das Können und die Aufmerksamkeit des Piloten, der beim Anflug die seitliche Abdrift durch den Wind einkalkulieren und ausgleichen muss, um ein präzises Aufsetzen auf der Landebahn zu erreichen.In Großbritannien treibt Sturm "Dennis" seit Tagen sein Unwesen, Hunderte Flüge mussten bereits gestrichen werden - auch in Wien! Zehntausende Passagiere der Airline Easyjet waren betroffen, auch British Airways musste etliche Flüge absagen.Aufgrund starker Regenfälle rechneten Meteorologen mit Überschwemmungen; Hunderte Häuser könnten betroffen sein. Der Sturm führte bereits am Samstag zu Störungen im Bahnverkehr und auf Straßen.Erst vor einer Woche hatte ein Unwetter erhebliche Schäden in Großbritannien angerichtet. Auch Österreich bleibt von "Dennis" nicht verschont.