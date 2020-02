Vier Messi-Tore bei Barca-Kantersieg gegen Eibar

Lionel Messi hat wieder ein Tor-Feuerwerk abgefackelt. Beim 5:0-Erfolg der Katalanen gegen Eibar erzielte der Argentinier einen Viererpack.

Schon nach 14 Minuten hatte Messi die Barca-Fans im Camp Nou jubeln lassen. Der Argentinier ließ zwei Gegenspieler aussteigen, schob zur 1:0-Führung ein. Mit einem Doppelschlag vor dem Seitenwechsel sorgte "La Pulga" dann für die Vorentscheidung, brachte die Katalanen mit 3:0 in Front.Der vierte Streich gelang dem sechsmaligen Weltfußballer dann in der 87. Minute, bedient von Neuzugang Martin Braithwaite. Zwei Minuten später fixierte Arthur dann den 5:0-Endstand.Mit dem 17. Saisonsieg schoben sich die Katalanen zumindest bis Samstagabend an die Tabellenspitze, liegen mit 55 Punkten zwei Zähler vor dem Erzrivalen Real Madrid. Die "Königlichen" gastieren bei Levante.