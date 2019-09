Viertligist blamiert Spurs, Fans stürmen den Rasen

Die Magie des Liga-Cups! Ein Viertligist schmeißt Champions-League-Finalisten Tottenham raus. Die Fans stürmen den Platz in Ekstase.

"Stellt euch vor, ihr verliert gegen einen Zoo ...", scherzen Fans via Social Media höhnisch. Tottenham Hotspur schied am Dienstagabend gegen den englischen Viertligisten Colchester United aus. Im Liga-Cup verloren die Spurs vor rund 9500 Fans in der Stadt mit rund zehn Mal mehr Einwohnern mit 3:4 nach Elfmetern. Die reguläre Spielzeit hatte keine Tore geboten.Zoo, weil Colchester für viele Londoner als beliebtes Ausflugsziel gilt. Die Stadt im Zentrum von Essex ist bekannt für ihren Tiergarten und die lokale Roller-Disco. Für ihren Fußball-Klub eigentlich nicht so sehr. Was nicht heißt, dass die Stadt für ihr Team nicht brennt.Das zeigte sich nach dem heroischen Erfolg. Tottenham ist bereits der zweite Premier-League-Klub der in Colchester im heurigen Bewerb nach einem 0:0 das Elfern verlor. Ende August hatte dieses Schicksal Crystal Palace, ebenfalls aus London, ereilt. Die Fans feiern ihre "Riesentöter" wie nach einem Meistertitel. Für Colchester geht es im Achtelfinale des Bewerbs weiter. Womöglich gegen den nächsten Londoner Top-Klub: Arsenal oder Chelsea wären beispielsweise möglich.Nach dem Aufstieg wurde der Platz gestürmt. Oben seht ihr die verrückten Szenen im Video.