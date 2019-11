Vinales siegt in Sepang, Marquez feiert WM-Rekord

MotoGP-Superstar Marc Marquez zeigte beim Grand Prix von Malaysia eine wahrhaft weltmeisterliche Leistung. Über den Sieg jubelte aber Maverick Vinales.

Den Sieg beim Grand Prix von Malaysia sicherte sich zwar Maverick Vinales, die Schlagzeilen schrieb aber wie so oft in dieser Saison einmal mehr Marc Marquez. Der spanische Weltmeister fuhr mit seiner Honda von Startplatz elf mit einer famosen Rennenperformance noch auf Rang zwei vor und hat jetzt 395 WM-Punkte auf dem Konto – so viele wie noch kein Pilot vor ihm in der Geschichte der MotoGP."Ich habe alles gegeben, vor allem in der ersten Runde. Da kam ich stark nach vorn, 'Dovi' aber auch. In den ersten Runden haben wir uns aber die Reifen zerstört", analysierte der 26-Jährige. "Vinales war vorne und ich wollte eigentlich an ihm dranbleiben wie auf Phillip Island. Er fuhr mir aber auf und davon. Mit dem zweiten Platz bin ich trotzdem happy."Für Vinales war es der zweite Saisonsieg nach Assen, Platz drei sicherte sich der Ducati-Pilot Andrea Dovizioso knapp vor Publikumsliebling Valentino Rossi.Spannend ist weiterhin das Rennen um die Teamweltmeisterschaft. Ducati liegt in Führung, Honda weist vor dem letzten Saisonrennen in Valencia (17. November) aber lediglich zwei Punkte Rückstand auf.