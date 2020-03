Virus: Zwei Todesopfer in Krems und Melk

In den nö. Landeskliniken waren Sonntagnachmittag 167 infizierte Corona-Patienten stationär in Behandlung, zwei weitere Tote waren zu beklagen.

Zwei weitere Todesopfer sind in Niederösterreich in Zusammenhang mit dem Coronavirus zu beklagen. Im Universitätsklinikum Krems starb ein 77-Jähriger. Er war schon zuvor in einem schlechten Allgemeinzustand gewesen.Am Sonntag verstarb zudem eine 80-Jährige, die positiv auf COVID-19 getestet worden war, im Landesklinikum Melk. Auch sie hatte eine schwere Grunderkrankung.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus ist damit im Bundesland auf 19 gestiegen.Insgesamt waren Sonntagnachmittag 167 Infizierte stationär in den nö. Spitälern behandelt worden. "Davon 26 auf der Intensivstation", so Bernhard Jany, Sprecher der NÖ Landeskliniken-Holding, auf-Anfrage.Die Auslastung der Intensivbetten lag in den nö. Landeskliniken am Sonntagnachmittag bei 46 Prozent. Kapazitäten seien genügend vorhanden, auch weil nicht unbedingt notwendige Operationen verschoben wurden, die Zahl der starken Grippefälle nachlässt und es derzeit weniger verunfallte Personen gibt.