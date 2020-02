Virus zwingt ÖSV-Abfahrer zum vorzeitigen Saisonaus

Christoph Krenn bricht die Weltcup-Saison vorzeitig ab. Der ÖSV-Abfahrer leidet wohl am Pfeifferschen Drüsenfieber.

Die ÖSV-Misere geht weiter. Nach einer langen Reihe an Verletztenmeldungen (siehe unten) muss Speedfahrer Christoph Krenn seine Saison krankheitsbedingt beenden.Das verriet er am Dienstag der "Krone". Krenn erklärt: "Die letzte Zeit war sehr mühsam. Die Symptome sprechen für Pfeiffersches Drüsenfieber."Der 25-Jährige habe mit "extremen Kopfschmerzen" zu kämpfen. "Richtig mühsam, auch weil ich skifahrerisch gut drauf war."Zuletzt fuhr Krenn im Jänner bei den beiden Europacup-Super-Gs in Radstadt auf die Plätze eins und zwei. Mitte Februar zeigte er im ersten Training für die Weltcup-Abfahrt in Saalbach auf, wurde Dritter. Im Rennen konnte er aufgrund körperlicher Probleme nicht an den Start gehen.