'Für Fitnessstudios braucht es besondere Regelungen'

Vizekanzler Werner Kogler sprach in einer "ZIB 2 Spezial" über die Coronavirus-Krisenpolitik der Regierung und verriet auch, wann Fitnessstudios wieder öffnen dürfen.

Die Politik zeigt sich mit der Entwicklung der Coronavirus-Zahlen in Österreich hochzufrieden. In den letzten 24 Stunden ist die Zahl der aktiven Erkrankten unter 2.700 gefallen.Die Maßnahmen der Regierung scheinen also zu wirken und die Bevölkerung kann sich über die Arbeit von Bundeskanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Werner Kogler nicht beklagen. Im Gegenteil!Ganze 73 Prozent der Österreicher sind laut einer aktuellen Umfrage mit dem Krisenmanagement von ÖVP und Grüne "alles in allem zufrieden". Zudem sind die Beliebtheitswerte von Kurz und Kogler enorm hoch.In einer "ZIB 2 Spezial" äußerte sich Vizekanzler Kogler über die starken Umfragewerte der Regierung, die umstrittene Corona-App und offenbarte auch, ob es noch vor dem Sommer Sportveranstaltungen geben wird.... Umfragewerte: "Mein Verhältnis zu Umfragen ist ein entspanntes. Ich orientiere mich weniger danach"... Regierungsprogramm: "Ich sehe keine Veranlassung das Regierungsprogramm zu überarbeiten. Die Prinzipien im Programm passen. Das Budget wird aber ein anderes sein"... Erbschaftssteuer: "Wir werden alle einen Beitrag leisten müssen. Auch jene, die ein besonders hohes Vermögen haben. Das ist jetzt aber nicht die Priorität"... Neuwahlen: "Ich schließe Neuwahlen für diese Zeit der Krise tatsächlich aus und die Krise wird noch länger gehen"... Corona-App: "Die Corona-App wird freiwillig bleiben"... Sportveranstaltungen: "Es wird vor dem Sommer mit Sicherheit Sportveranstaltungen geben. Diese werden aber ohne Zuschauer stattfinden, das muss jeder einsehen"... Öffnung von Fitnessstudios: "Fitnessstudios können ab 29. Mai wieder aufsperren. Allerdings braucht es hier besondere Regelungen. Die 2-Meter-Abstand-Regel muss eingehalten werden und es braucht auch eine Zutrittsregulierung, also die 20-Quadratmeter-Regel."