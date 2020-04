Mutter und zwei Kinder tot in Haus entdeckt

Familientragödie in Bayern! In einem Haus sind eine Mutter und zwei Kinder tot aufgefunden worden. Der Vater wird psychologisch betreut.

Die Rettungskräfte rückten gegen 4.40 Uhr zu einem Einsatz nach Vogtareuth in Bayern aus. In einem Haus entdeckten die Ermittler drei tote Personen.Bei den Toten handelt es sich um eine Mutter und ihre beiden Töchter. "Aktuell gehen wir von einer Familientragödie aus und führen die Mutter als Tatverdächtige", so die Polizei zur "Bild".Der Vater wird psychologisch betreut. Die näheren Hintergründe zur Tat sind bisher noch völlig unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.