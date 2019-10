Volvo präsentiert sein erstes Elektroauto

Volvo hat jetzt mit dem XC40 Recharge sein erstes Elektroauto präsentiert, der Marktstart ist für Herbst 2020 geplant.

Erst vor wenigen Wochen hat der XC40 mit Plug-in-Hybrid seine Premiere gefeiert, nun hat Volvo auch eine rein elektrische Version des XC40 vorgestellt.Der XC40 Recharge wird der erste Volvo mit rein elektrischem Antrieb sein. Optisch unterscheidet er sich von den anderen XC40-Modellen vor allem durch die geänderte Frontpartie mit lamellenlosen Kühlergrill.Auch der Innenraum zeigt sich aufgewertet und hat ein neues digitales Cockpit. Zudem kommt erstmals in einem Volvo das Android-Betriebssystem von Google zum Einsatz, das vollständig mit Volvo on Call verbunden ist.Bei den technischen Daten hat Volvo noch nicht viele Details veröffentlicht, lediglich dass die Leistung bei 408 PS bleiben soll und man über 400 Kilometer schafft, ohne an eine Ladesäule zu müssen.Der Marktstart für den ersten E-Volvo soll aber auch erst im Herbst 2020 erfolgen, bleibt also noch viel Zeit, um Details zu verraten.Stefan Gruber, autoguru.at