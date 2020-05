08.05.2020 5:30 Messerstecher verschenkte vor der Tat 2 Millionen Euro

Anwalt Bauer (li.) verteidigte auch Karl-Heinz Grasser. Nun wurde er Opfer einer Messer-Attacke. Bild: Denise Auer

Just an seinem 61. Geburtstag wurde in Wien die Untersuchungshaft von Walter S. verlängert. Er soll Anwalt Axel Bauer ein Messer ins Gesicht gerammt haben. "Heute" erfuhr: Der Verdächtige ist Millionär!