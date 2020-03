Vor Spiel: Corona-Verdacht bei Bundesliga-Trainer

Als letzte große Liga Europas rollt der Ball noch in der deutschen Bundesliga. Den Auftakt macht am Freitag Düsseldorf gegen Paderborn. Doch auch der Gäste-Trainer steht unter Corona-Verdacht.

Nur Stunden vor dem geplanten Anpfiff des Auftaktspiels der 26. Bundesliga-Runde (20.30 Uhr) steht nun auch Paderborn-Coach Steffen Baumgart unter Corona-Verdacht.Wie dieberichtet, liegt der 48-Jährige mit corona-ähnlichen Symptomen im Paderborner Mannschaftshotel in Düsseldorf. Sofort war ein Corona-Test durchgeführt worden. Das Ergebnis ist laut deutschen Berichten noch nicht bekannt.Außerdem sollen bereits zwei Paderborn-Spieler über ähnliche Symptome geklagt und auf das Coronavirus getestet worden sein.Möglich, dass die Partie nur wenige Stunden vor dem geplanten Anpfiff abgesagt wird. Eigentlich sollte der komplette Spieltag der 1. und 2. deutschen Bundesliga am Wochenende über die Bühne gehen, bis dann auch in Deutschland pausiert wird.