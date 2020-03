So unterstützt du jetzt dein Lieblingslokal

Die Corona-Krise stellt Kleinbetriebe und die Gastro vor eine große Herausforderung. Eine neue Website will mit heimische Lokale jetzt mit eurer Hilfe unterstützen.

Und so funktioniert Vorfreude.kaufen:

Seit Dienstag, den 17. März 2020, müssen Restaurants und Lokale für eine derzeit noch nicht absehbare Zeit geschlossen bleiben. Eine Maßnahme der Regierung um die Corona-Pandemie in Österreich einzudämmen. Was unserer Gesundheit zu gute kommt, bedeutet für die Lokal-Besitzer aber enorme Einbußen. Viele wissen nicht, ob sie nach überstandener Krise überhaupt noch bestehen werden.Um dies vielleicht zu Verhindern und die Folgen abzuschwächen haben die drei Marketing-Experten Nina Mohimi, Sebastian Hofer und Konstantin Jakabb ein Projekt ins Leben gerufen. Eine Initiative, mit der du jetzt dein Lieblingslokal vor dem Konkurs bewahren kannst - von zu Hause aus:Auf der Website "vorfreude.kaufen" kannst du schon jetzt einen Gutschein für deinen nächsten Besuch in deinem Lieblingslokal erstehen.Dabei verdienen die drei Initiatoren kein Geld: "Wir verlangen weder von den Gästen, noch von den Lokalen eine Gebühr. Uns geht es um schnelle Hilfe in dieser Ausnahmesituation. Weil wir unsere Lieblingslokale und deren Teams unterstützen wollen", erklären die Marketing-Experten auf der Website."Die Gastronomie wird durch Covid-19 auf eine harte Probe gestellt. Die meisten davon werden an den Folgen lange zu kämpfen haben – wenn sie den Umsatz-Entgang überhaupt überstehen. Denn die angeordnete Schließung ist zwar notwendig, bedeutet aber leider auch Konkurse bzw. Kündigungen. Außerdem wird der Umsatzeinbruch noch nicht abschätzbare Auswirkungen auf produzierende Betriebe und Lieferanten im gastronomischen Umfeld haben." Und weiter: "Gemeinsam können wir die Folgen abschwächen und damit eine lange Tradition der Solidarität in Österreich fortsetzen! Weil Gastronomie in Österreich mehr ist, als nur Essen. Sie ist unser Kulturgut und unsere gelebte Gemeinsamkeit, die Freude beschert."1. Auf www.vorfreude.kaufen dein Lieblingslokal auswählen2. Gutscheinwert bestimmen3. Die Betreiber leiten es weiter an dein Lokal4. Du bekommst vom Lokal die Zahlungsinformationen, und nach Zahlungseingang kommt dein Gutschein direkt per Email