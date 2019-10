Vorsicht Allergiker! Stubb's ruft Produkte zurück

Wegen nicht ausgezeichneter Sellerie-, Sesam- und Senfallergene hat die Firma Stubb's zahlreiche Produkte zurückgerufen. Auch Österreich ist betroffen.

One World Foods, Inc. hat einen freiwilligen Rückruf von ausgewählten Produkten von Stubb's aufgrund nicht ausgezeichneter Sellerie-, Sesam- und Senfallergene eingeleitet.Eine Anzahl von Produkten von Stubb's enthält ein erhebliches Maß an Sellerie, Sesam und Senf, die bei Personen mit entsprechenden Sensibilitäten eine Reaktion auslösen könnte. Bei solchen empfindlichen Personen kann eine allergische Reaktion auf diese Inhaltsstoffe zu Krankheiten oder heftigen Reaktionen führen.Bis zum heutigen Datum hat das Unternehmen keine Mitteilungen über allergische Reaktionen in Bezug auf die von diesem Rückruf betroffenen Produkte erhalten."Die Sicherheit unserer Verbraucher steht jedoch bei uns an erster Stelle, und wir haben daher beschlossen, als Vorsichtsmaßnahme einen freiwilligen Rückruf dieser Produkte einzuleiten", heißt es in einer Aussendung.Die Rückrufaktion betrifft neben Österreich auch Zypern, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Island, Italien, Malta, Niederlande, Spanien, Schweden, Schweiz und das Vereinigte Königreich.Eine vollständige Liste von Stubb's-Produkten, die in den betreffenden Ländern verkauft und nun zurückgerufen wurden, findest du hier >>>