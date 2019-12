VP-Chef Sebastian Kurz lud zu "Punsch & Maroni"

Bereits zum neunten Mal lud ÖVP-Chef Sebastian Kurz zu "Punsch und Maroni" in den Wiener Kursalon Hübner. Zahlreiche Promis folgten der Einladung.

In seiner Zeit als Integrationsminister rief Ex- und mutmaßlich Bald-wieder-Kanzler Sebastian Kurz (33) die Veranstaltung "Maroni & Punsch" ins Leben, gesammelt wird seit jeher fürs Kinderhospiz Sterntalerhof.Was in den Anfängen noch ein gemütlicher Abend mit überschaubarer Gästeliste war, geriet von Jahr zu Jahr größer – warum, darüber muss in Österreich nicht lange spekuliert werden.Und so versammelten sich Montagabend bei der neunten Auflage über 1.000 Gäste im Kursalon Hübner, besser gesagt, davor. Profis wie Immo- Tycoon Rene Benko und Quizzer Armin Assinger (schicke Haube) waren in wetterfeste Kleidung gehüllt, denn mit 1 Grad Außentemperatur war es saukalt.Stark vertreten war wie immer die Politik, mit Michael Spindelegger, Hartwig Löger und Hans Jörg Schelling kamen drei Ex-Finanzminister, mit Gernot Blümel der möglicherweise nächste, Susanne Riess, nun Wüstenrot-Chefin, war dereinst Vizekanzlerin.Dazu "Heute"-Chefin Eva Dichand mit Ehemann Christoph, Clemens Unterreiner, Alf Poier, Esterházy-Manager Stefan Otrubay, ORF-Chef Alexander Wrabetz, "Mr. Runtastic" Florian Gschwandtner, Opernballlady Maria Großbauer, Geigerin Lidia Baich. Es war ein langer, kalter Abend.