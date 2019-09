Zäher VP-Politiker siegt bei Triathlon in Podersdorf

Hannes Koza, Superstar! Der sportliche Gastronom und VP-Politiker triumphierte beim Triathlon in Podersdorf (Burgenland).

Der wahrscheinlich sportlichste und ausdauerndste Politiker Niederösterreichs, wenn nicht sogar Österreichs, heisst Hannes Koza.



Bei der Hitzeschlacht vom Austria Triathlon in Podersdorf am Wochenende hatte es bis zu 35 Grad: Die Affenhitze hielt den Vösendorfer VP-Chef und Gemeindevorstand Hannes Koza nicht davon ab nach 3,8 Kilometern im Wasser, 180 Kilometern am Rennrad und einem Marathonlauf mit der fantastischen Zeit von 9 Stunden und 47 Minuten über die Ziellinie zu laufen. Der Lohn dafür: Sieger in seiner Klasse und Gesamtzwölfter.



Den eisernen Willen zeigt der VP-Mann auch immer wieder im Gemeinderat von Vösendorf. (Lie)