Vulkan spuckt Lava kilometerhoch in die Luft

Der Vulkan Merapi auf der indonesischen Insel Java wütet wieder - und wie. Bis zu einen Kilometer hohe Aschesäulen spuckt der Berg in den Himmel.

Drei-Kilometer-Sperrzone

Er gilt als einer der gefährlichsten Vulkane der Welt: Der Vulkan Merapi auf Indonesiens dicht besiedelter Insel Java ist am Sonntag ausgebrochen. Nach Angaben der Nationalen Katastrophenschutzbehörde spuckte der Vulkan Aschesäulen bis zu einen Kilometer hoch in den Himmel -Das Gebiet im Drei-Kilometer-Radius um den Krater bleibe Sperrzone, erklärte ein Behördensprecher. Der Inselstaat Indonesien liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde. Entlang dieses Gürtels kommt es häufiger zu Erdbeben und Vulkanausbrüchen. Allein in Indonesien gibt es etwa 130 aktive Vulkane, wie Ibu auf der Insel Halmahera.