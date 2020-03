VW-Lenker fährt Frau in Wien-Fünfhaus nieder

In Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus kam es am Freitag zu einem Verkehrsunfall. Der Lenker eines VW fuhr dabei eine Passantin um.

Am Freitagnachmittag kam es in Wien-Fünfhaus zu einem Verkehrsunfall. Der Lenker eines VW Tiguan soll laut Augenzeugen eine Frau beim überqueren der Straße erfasst und zu Boden geschleudert haben.Die Wiener Berufsrettung war binnen weniger Minuten am Unfallort und versorgte die verletzte Patientin. "Die 77-jährige Frau wurde leicht verletzt mit Prellungen ins Krankenhaus gebracht", so Rettungssprecherin Corina Had gegenüber