WAC-Bomber Weissmann schnürt einen Viererpack

Wolfsberg-Knipser Shon Weissmann trifft und trifft und trifft. Der israelische Teamstürmer schnürte beim 5:0-Heimsieg des WAC gegen Mattersburg einen Viererpack. Damit hat der 23-Jährige nach vier Runden schon sieben Tore erzielt.

In der Lavanttal-Arena hatte Mario Leitgeb den Torreigen bereits in der zweiten Minute eröffnet. Der Mittelfeldspieler zimmerte einen Schuss aus 25 Metern mit 90 km/h in die Maschen.Danach begannen die bärenstarken 35 Minuten des israelischen Knipsers. In der 41. Minute schloss der 23-Jährige nach einem Lochpass von Michael Liendl aus spitzem Winkel ab – 2:0.Nach dem Seitenwechsel traf der Israeli aus einen Konter nach Zuspiel von Dogbole Niangbo zum 3:0 (48.), staubte in der 62. Minute nach einem Niangbo-Stangenkopfball zum 4:0 ab und nickte in der 76. Minute eine Flanke von Michael Novak zum 5:0-Endstand ein."Das ist mein erster Viererpack und ich freue mich richtig", lachte der 23-Jährige bei Sky, freute sich aber mehr über die drei Punkte. "Wir haben in den beiden letzten Spielen richtig gut gespielt, obwohl wir in Salzburg verloren haben."(wem)