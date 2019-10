WAC sorgt mit T-Shirt für Aufsehen in Deutschland

18 Tage nach dem 4:0 von Wolfsberg in Gladbach sind die "Fohlen" Erster in Deutschland. Der WAC nützte das für ein Fan-T-Shirt.

4:0 in Gladbach! Mit dieser Fußball-Sternstunde hat sich der Wolfsberger AC bei unseren Nachbarn einen Namen gemacht.18 Tage nach der Sensation sind die "Fohlen" in Deutschland auf Platz eins der Tabelle. Die Marketing-Abteilung des WAC verwandelt diesen Elfmeter eiskalt und wandelt mit einem neuen T-Shirt im Fanshop auf den Spuren des deutschen Kultklub St. Pauli."Deutschebundesligaspitzenreiterbesieger" prangt auf diesem. Der Verein ließ das T-Shirt spontan im Fanshop auflegen. Dazu ist eine aktuelle Tabelle der deutschen Bundesliga abgebildet. Mönchengladbach führt diese an – vor Wolfsburg, Bayern, Freiburg und Leipzig.Als Vorbild für diese Aktion dient der FC St. Pauli. Als der Kultverein aus Hamburg 2002 den großen FC Bayern besiegte, der damals amtierender Champions League-Gewinner und Sieger des Weltpokals war, brachte der "Kiez-Klub" ein T-Shirt auf den Markt, das zum Renner wurde. Die Aufschrift: Weltpokalsiegerbesieger.