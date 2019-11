Wahl in Hongkong: Sieg für Demokratie-Lager

Das demokratische Lager hat bei den Wahlen in Hongkong eine deutliche Mehrheit im Bezirksrat erreicht.

Jubel in Wahllokalen

Carrie Lam will "ernsthaft" nachdenken

Das demokratische Lager hat bei den Wahlen in Hongkong eine deutliche Mehrheit im Bezirksrat erreicht. Die pro-demokratischen Kandidaten haben sich mit 390 von 452 Sitzen eine klare Mehrheit von fast 90 Prozent gesichert, wie das lokale Medienunternehmen RTHK berichtet.Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam sagte in einer ersten Stellungnahme, dass die Regierung die Ergebnisse der Wahl respektiere und dass sie "den Ansichten des Volkes aufgeschlossen zuhören" werde. Sie hofft, dass der Frieden sowie die Sicherheit und Ordnung bestehen bleibe.Als nach Mitternacht die ersten Ergebnisse bekanntgegeben wurden, brach in einigen Wahllokalen Jubel aus: Sprechchöre mit "Befreie Hongkong - Revolution jetzt" waren zu hören - ein Slogan vieler Demonstranten auf den Straßen im letzten halben Jahr während der immer gewalttätigeren Proteste in der Sonderverwaltungszone."Dies ist die Macht der Demokratie. Das ist ein demokratischer Tsunami", sagte Tommy Cheung, ein ehemaliger Studentenprotestführer, der einen Sitz im Bezirk Yuen Long nahe der chinesischen Grenze für sich entscheiden konnte.Der Bezirksrat verwaltet einen Teil der öffentlichen Gelder und ist unter anderem für Recycling, Transport und die Gesundheitsversorgung zuständig. Nach monatelangen Massenprotesten gegen die Regierung verlief die Wahl am Sonntag ohne größere Störungen.Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam will nach der Schlappe "demütig und ernsthaft" über den Ausgang des Votums über die Bezirksräte nachdenken.Es gebe viele Analysen und Interpretationen, "und ziemlich viele sind der Ansicht, dass die Ergebnisse die Unzufriedenheit des Volkes über die gegenwärtige Situation und tiefsitzende Probleme in der Gesellschaft widerspiegeln", ließ die umstrittene Regierungschefin am Montag in einer Stellungnahme wissen.Mehr dazu: