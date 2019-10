Wahl-Schlappe für Victor Orban in Budapest

Heftige Klatsche für Orbans rechts-nationale Regierungspartei Fidesz: Oppositionskandidat Karacsony wird Bürgermeister in Budapest.

Sex-Skandal um Györs Bürgermeister

Ungarns Opposition erringt in Budapest einen sensationellen Sieg: Bei einem Auszählungsstand von knapp 89 Prozent der Stimmen konnte Oppositionskandidat Gergely Karacsony (44) etwa 50 Prozent auf sich vereinen. Der seit 2010 amtierende Istvan Tarlos von der rechtsnationalen Regierungspartei Fidesz kam auf rund 45 Prozent. Damit wurde Karácsonys Leitspruch - "Holen wir uns Budapest zurück!" - an diesem Wahlsonntag Wirklichkeit.Der Wahlkampf war einer der spannendsten - und gnadenlosesten - der letzten Jahre. Denn auch Ungarn hatte seine "Ibiza-Affäre": So sorgte ein Sex-Skandal um Zsolt Borkai (54), Fidesz-Oberbürgermeister der westungarischen Stadt Györ, für Aufsehen. Ein anonymer Blogger hatte Videos einer Sex-Orgie auf einer Luxusjacht veröffentlicht, auf denen Borkai koksend mit einer mutmaßlichen Prostituierten zu sehen ist.Der Fidesz von Ministerpräsident Viktor Orban (56) musste auch in den anderen wichtigen Städten des Landes empfindliche Niederlagen hinnehmen: Von den 23 Verwaltungszentren kontrolliert die Regierung nur noch 13 – sechs weniger als noch vor der Wahl. Die Opposition siegte etwa in Szeged, Miskolc, Hodmezövasarhely und Szombathely.