Liverpool siegt im Elfer-Krimi nach verrücktem 5:5

Liverpool gegen Arsenal wurde zum Shootout Bild: imago sportfotodienst

Liverpool und Arsenal ließen im Achtelfinale des Carabao-Cups ihre B-Mannschaften aufeinander los. Was sich nach einer mühsamen Partie anhörte, eskalierte in ein Fußball-Fest der Sonderklasse. Am Ende gab es ein 5:5, die Klopp-Kicker setzten sich im folgenden mit 5:4 Elferschießen durch.