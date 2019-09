Wanderer findet zwei riesige Champignons

Lukas Burgstaller, der Sohn des Grundbesitzers, mit den beidem Champignons. Bild: picturedesk.com

Zwei riesige Champignons hat eine Fotograf im Innviertel gefunden. Die beiden Prachtstücke wurden schließlich verzehrt,

Alois Litzlbauer war in Lohnsburg am Kobernaußerwald (Bez. Ried) unterwegs, als er auf einer nahen Wiese plötzlich zwei ungewöhnliche, große weiße Flecken entdeckte.



Ich hab mir gleich gedacht, dass es Schwammerl sein könnten", erklärt der Fotograf im Gespräch mit dem ORF Oberösterreich.



Litzlbauer ist als Experte seit vielen Jahren vorzugsweise im Kobernaußerwald auf Pilzsuche unterwegs.



Doch er war überrascht, wie groß die Pilze am Ende waren. Der größere der beiden hatte einen Schirm mit rund 30 Zentimetern Durchmesser und war 25 Zentimeter hoch, so Litzlbauer.



Nach einer kurzen Rücksprache mit dem Grundbesitzer erntete er dann die beiden Champignons.



Zudem waren die beiden Pilze in einem sehr guten Zustand. Allerdings nicht lange, denn sie landeten in der Pfanne, wurden von der Familie Litzlbauer als Champignon-Schnitzel verspeist.