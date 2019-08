Vor 1 h Umkleidekabinen-Test: Kammern des Schreckens

Ein Nachmittag auf der Mariahilfer Straße und die Frage nach dem verlorenen Selbstwertgefühl: Eine Heute.at-Redakteurin macht den Selbstversuch.

Die Haut wird fahl, Unreinheiten treten hervor, und die Bräune, die man sich im Sommer angearbeitet zu haben glaubte, ist auf einmal verschwunden. Die Kammer des Schreckens nennt sich für Frauen aus aller Welt außerhalb des Hogwarts-Universums Umkleidekabine.



Und das betrifft wirklich fast alle. Eigentlich bin ich durchaus zufrieden mit meinem Erscheinungsbild. Ich bin von Natur aus schlank und sportlich. Doch häufig besuche ich in Geschäften die Umkleidekabine erst gar nicht, sondern probiere die Sachen zuhause im "richtigen" Licht beziehungsweise bei Tageslicht an. Meist weiß ich ohnehin, was passen könnte und sonst gibt es die Möglichkeit des Umtauschs.



Denn aus Erfahrung weiß ich, dass manchmal nach einem Gefühl der Kabine das Selbstwertgefühl einen Moment leiden kann. Viele meiner Freundinnen bestätigen das Phänomen des Grauens. Deswegen habe ich beschlossen, die aktuelle Situation in Wien zu testen und bin deswegen die berühmteste Einkaufsstraße Österreichs, die Wiener Mariahilfer Straße, hinuntergewandert.



Aus früheren Beobachtungen wusste ich schon, dass in Österreich besonders schreckliche Inszenierungen z.B. bei Zara und Tally Weijl auftreten können. Zwei Retailer, die interessanterweise besonders viel Wert auf die Anordnung ihrer Läden (Zara im Besonderen, Tally Weijl auf der Mariahilfer Straße) legen. Bei C&A ist die Beleuchtung neutral zwischen kalt und warm. Auch dort fühlt man sich leicht kränklich. H&M hat es als eine der frühesten Anbieter begriffen und setzt bereits lange auf angenehme, indirekte Beleuchtung. Am schönsten ist dort das Einkaufserlebnis am Graben.



Um gut zu vergleichen, habe ich mich in allen Kabinen mit dem gleichen, eng anliegenden Kleid fotografiert - wie auch zuhause. In der Bildreihe könnt ihr euch vom Ergebnis, den drastischen Unterschieden und der Wirkung von Licht überzeugen.



Das Ergebnis in Kurzfassung



C&A: Ausstrahlung wirkt ungesund, fertiger würde man wohl nach mehreren Nächten im Drogenrausch nicht aussehen



Mango: man ist in 1 Sekunde 10 Jahre gealtert, Poren und Unreinheiten treten hervor, Haut wirkt fahl



H&M: ideales warmes Licht und mehrere Spiegel, fast zu schmeichelnd und perfektionierend, wie ein Filter



New Yorker: nichts für Menschen mit Platzangst, niedrige Spiegel, Licht ist dafür ok, Haut wirkt beschattet



Tally Weijl: die schrecklichste Form der Erleuchtung, Poren, Unreinheiten, erste Alterserscheinungen, Dellen und Unförmigkeiten, nicht geeignet um Hotpants zu probieren, man ist versucht nur mehr Säcke anzuziehen, man wirkt als hätte man zehn Tage nicht geschlafen, blickt sich noch schnell um, ob niemand durch den Vorhang sehen kann



Pimkie: nicht ganz so schlimm, aber Körpermitte rückt ins Zentrum, Licht ist neutral, fällt aber starr von der Seite ein, man bekommt adelige Blässe



Orsay: Licht ist zwar kühler, aber dennoch nicht so extrem, Unterschied liegt auch in der geräumigen Umkleidekabine und der Kombination aus mehreren Spiegeln, die den Raum größer und sich selbst kleiner wirken lassen



Zara: bestellt wahrscheinlich bei ähnlichem Hersteller wie Mango, man wirkt noch etwas schlimmer, vergleicht sich mit den Würsten im Supermarkt, Falten, Dellen, Hautunregelmäßigkeiten, Make-Up und Pickel werden überbetont, 10 Kilo mehr und die Überlegung, nie wieder Make-up zu tragen



Pull&Bear: Haut wirkt als käme man direkt aus den Tropen zurück, exotischer Urlaubs-Teint, kann dementsprechend auch täuschen und zu Kaufentscheidung reizen



Widerspruch zwischen Beleuchtung im Geschäft und in der Kabine



Dieser oben erwähnte Widerspruch zwischen der herausragend guten Beleuchtung von Kleidungsstücken und Accessoires in Schaufenster, Auslage und Geschäftsraum, wie es mittlerweile auch schon bei High-Street-Retailern eingekehrt ist, und der Kabinenbeleuchtung kam mir ironisch vor. Während die Präsentation zum Kauf einladen soll, können die Verhältnisse in Kabinen häufig eher abschrecken und den Kaufwunsch dämpfen, wenn man sich nicht darüber bewusst ist, dass es alles eine Sache der Einstellung der Beleuchtung, der Winkel und auch der Platzverhältnisse in der Kabine ist.



Deshalb empfiehlt es sich vielleicht - falls vorhanden - einen draußen aufgestellten Spiegel im Geschäft zu nutzen, wenn man schwer einschätzen kann, ob man nicht vielleicht doch in der Zwischenzeit an einem unbekannten Mutationszustand angelangt ist. Tageslichtverhältnisse haben mit denen in einer Kabine nur wenig zu tun. Es gibt tatsächlich auch große Unterschiede bei der Beleuchtung in Umkleidekabinen in unterschiedlichen Geschäften.



Umsetzung soll eine Kostenfrage sein



Kühles Licht scheint weniger kostenintensiv zu sein wie warmes Licht, deswegen verwenden viele Unternehmen sehr gemeines Licht. Das Problem ist lange bekannt und regiert die High-Street tatsächlich nur mehr, weil es weniger kostet. Ich frage mich jedoch, wie viel Geld verloren geht, weil bei einigen Personen die vorherigen Begeisterungsstürme nach einem Aufenthalt in der Umkleidekabine recht plötzlich ernüchtern. Sollten kühle Leuchten tatsächlich günstiger sein, warum spart man dann nur dort, nicht aber im Schauraum?



In Zeiten von Online-Shopping sollte man das überdenken, denn die reale Umkleidekabine ist mit ein Teil des realen Einkaufsverhältnisses und mit der Präsentation in Geschäften das einzige Mittel, um mit den Online-Anbietern zu konkurrieren.



Es gibt aber Hoffnung. Retailer scheinen das teilweise bereits erkannt zu haben, dass es beim Einkaufserlebnis darum geht, ein Wohlgefühl für Kunden zu schaffen.



(GA)