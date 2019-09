Warum wird Stürmer Pukki in Malaysia zensiert?

Teemu Pukki Bild: imago sportfotodienst

Teemu Pukki hat in seiner Karriere schon einiges erlebt, mit 29 hat der Finne bei Norwich gerade sein Karriere-Hoch. Seine fünf Premier-League-Tore für die "Canaries" haben sich bis Malaysia durchgesprochen - dort wird sein Nachname allerdings zensiert.

Pukki heißt auf Finnisch "Weihnachtsmann", auf Malaysisch ist das ein umgangssprachliches Wort für das weibliche Geschlechtsteil.



TV-Stationen und Broadcastern bereitet das große Probleme. Auch auf Twitter geht's rund, denn in Malaysia macht man sich den Spaß, dass bei jedem Tor des Stürmers tausende Tweets mit dem #Pukki abgesendet werden.



Pukki hat es echt nicht leicht, denn auch auf Ungarisch bereitet sein Name Probleme, wenn auch nicht ganz so große. In unserem östlichen Nachbarland sagt man Pukki zu einem kleinen Furz.



(pip)