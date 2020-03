Was ist eigentlich Kurzarbeit?

In einem 2,5-minütigen Video erklärt die Arbeiterkammer jetzt, wie Kurzarbeit funktioniert.

Die wichtigsten Infos zur Corona-Kurzarbeit

Viele Menschen haben durch die Corona-Krise ihren Job verloren. Einige wurden auf Kurzarbeit umgestellt. Viele wissen aber noch immer nicht, was das eigentlich heißt.Aus diesem Grund hat die Arbeiterkammer nun ein Erklärvideo veröffentlicht, das anhand von Beispielen zeigt, wie die Kurzarbeit funktioniert:Für die Unternehmen haben ÖGB und WK Wien eine Video-Ausfüllhilfe zur Verfügung gestellt, die auf Kurzarbeit umstellen wollen. In einem 12-minütigen Video wird Step by step erklärt, wie das Formular auszufüllen ist. Das Video ist auf den Webseiten des ÖGB und der Wirtschaftskammer Wien abzurufen, ebenso auf YouTube.Im Video appellieren die beiden Präsidenten Wolfgang Katzian und Walter Ruck zu Beginn gemeinsam: "Die Kurzarbeit hilft, Kündigungen zu vermeiden. Bitte helfen Sie mit, Arbeitsplätze zu sichern!" Bei Änderungen sollen auch die Videos adaptiert werden.