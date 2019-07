Was Lenker auf unseren Autobahnen so verlieren

Die Zahl verlorener Gegenstände auf oö. Autobahnen hat enorm zugenommen. 527 mal musste die ASFINAG vergangenes Jahr teilweise recht kuriose Fundstücke einsammeln.

Vom Papierkarton über Zeitungen, vieles landet unerlaubterweise auf den heimischen Autobahnen. Darunter finden sich aber auch äußerst kuriose Gegenstände wie zum Beispiel Couches, Kühlschränke, Kabeltrommeln, Waschbecken oder Segelboote.Diese Dinge wurden hingegen nicht absichtlich zurückgelassen, sondern gingen verloren, weil sie auf Dachträgern und Anhängern schlecht gesichert waren – "Eine potentielle Gefahrenquelle für Lenker und unsere Mitarbeiter", so die ASFINAG.153 mal wurde die ASFINAG 2017 wegen verlorener Gegenstände auf oö. Autobahnen angerufen. 2018 ging diese Zahl noch weiter nach oben, stieg um mehr als das dreifache an: 527 Meldungen gingen vergangenes Jahr zu Autobahn-Fundstücken ein.Am häufigsten verloren gingen Gegenstände 2018 in der Steiermark (1.057 Meldungen), gefolgt von Salzburg (770 Meldungen) und Niederösterreich (644 Meldungen). In Oberösterreich waren es 527 Meldungen.(cru)