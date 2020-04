Was sich durch Corona beim Fliegen alles ändert

Mehrere europäische Fluglinien planen in der Corona-Krise Massenentlassungen. Andere wollen das Geschäftsmodell ändern. Für Fluggäste könnte das viele Änderungen bringen.

Die Reisebeschränkungen aufgrund der weltweiten Coronavirus-Pandemie bringen die Fluggesellschaften in große Schwierigkeiten. Austrian Airlines suchen bereits wie die Muttergesellschaft Lufthansa in Deutschland um Staatshilfen an.Viele andere Fluglinien planen Massenentlassungen, um die Kosten zu senken. Andere – vor allem Billigfluglinien – wollen am Geschäftsmodell schrauben.Das reduzierte Personal könnte für Fluggäste Änderungen bei der Abfertigung bedeuten. Auch mit billigen Tickets könnte es bald zu Ende gehen.