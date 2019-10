Wasserrohr bricht, kurz darauf stürzt Haus ein

Am Montag riss in der englischen Gemeinde Tipton eine Wasserhauptleitung: Zahlreiche Gebäude wurden geflutet, die Straße unterspült. Ein Haus stürzte teilweise in sich zusammen.

Wenn plötzlich die eigene Wohnung wegen eines Wasserrohrbruchs zu schwimmen anfängt, ist das mehr als nur ärgerlich. Was allerdings passiert, wenn es eine Hauptleitung erwischt, mussten die Bewohner von Tipton in den englischen West Midlands am Montagnachmittag erfahren.Kurz vor 14 Uhr zerriss es eine Wasserleitung direkt unterhalb der Park Lane West. In einer riesigen Fontäne wallten die Wassermassen aus dem Untergrund an die Oberfläche. Nur Minuten später hieß es in der gesamten Nachbarschaft Land unter. Auch eine Volksschule musste evakuiert und eine ältere Dame aus einem überfluteten Haus gerettet werden.In mindestens 20 Gebäuden sind dadurch Schäden entstanden. Ein Haus hatte es aber besonders schwer getroffen. Es stand direkt neben dem Leck in der Leitung und wurde von den Wassermassen so stark getroffen, dass ein Teil des Gebäudes einstürzte.Glücklicherweise wurden keine Menschen durch den spektakulären Vorfall verletzt. Der Sachschaden dürfte aber enorm sein.Wie es zu dem Gebrechen kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Behörden, Einsatzkräfte und Wasserwerk haben die ganze Nacht an der Beseitigung der Schäden und dem Flicken der Leitung gearbeitet.