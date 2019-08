Vor 3 ' Wechsel zum Rivalen! Fan verprügelt Kicker-Poster

Am letzten Tag des englischen Transferfensters hat Arsenal London noch einmal zugeschlagen. Die "Gunners" verpflichteten David Luiz vom Stadtrivalen Chelsea. Das gefiel einem Fan so gar nicht.

Der 32-jährige Innenverteidiger wird für kolportierte neun Millionen Euro von den "Blues" zu Arsenal wechseln. Die offizielle Bekanntgabe wird noch am Donnerstag erfolgen.



Das sorgte bei den Chelsea-Fans für großen Unmut, ist Luiz doch einer der Publikumslieblinge der Londoner.



Der Fan zeigte während einer Live-Schaltung zur Stamford Bridge im britischen Fernsehen, was er vom Transfer hält. Während der Reporter über den Abgang des 32-Jährigen sprach, schlug der frustrierte Chelsea-Fan auf ein am Stadion angebrachtes David-Luiz-Poster ein.



Die "Blues" werden die überlebensgroße Abbildung des Brasilianers übermalen müssen. (wem)