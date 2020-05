WEGA-Einsatz: Mann wirft Home-Trainer aus Fenster

Am Samstagvormittag warf ein 35-jähriger Mann in Wien-Döbling Gegenstände aus dem Fenster und gefährdete damit Passanten.

Die Wega kam am Samstagvormittag in die Hardtgasse - Ecke Billrothgasse. Um kurz nach 10.20 Uhr verständigten am Samstag mehrere Passanten den Polizeinotruf, da ein offensichtlich verwirrter Mann Gegenstände aus dem Fenster seiner Wohnung in der Hardtgasse - Ecke Billrothgasse warf und so Passanten gefährdete. Der 35-Jährige warf, laut-Leserreporter, einen Home-Trainer und einen Fernseher aus dem Fenster. Der Mann wurde schließlich von der Rettung in ein Spital gebracht.Durch das rasche Handeln aller Einsatzkräfte wurde bei dem Vorfall aber niemand verletzt und der Mann konnte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.