Wegen Corona: Erste Profi-Liga stellt den Betrieb ein

Die Corona-Krise hat das Ende einer ganzen Liga gefordert. Die erst im Februar gestartete American-Football-League XFL stellte am Freitag den Betrieb ein.

Die Konkurrenzliga zur NFL ist nach nur wenigen Wochen schon wieder Geschichte, berichtet. Die von Wrestling-Boss Vince McMahon gegründete Liga hat demnach so gut wie alle Mitarbeiter entlassen. Nur noch eine Handvoll Angestellter ist für die XFL tätig.Die Liga war erst im Februar gestartet, musste aber nach nur fünf Runden den Spielbetrieb aufgrund des sich in den USA ausbreitenden Coronavirus unterbrechen.Zunächst war noch angekündigt worden, dass die Premierensaison zwar abgebrochen werde, es aber 2021 zu einem Neustart kommen würde. Doch Geschäftsführer Jeffrey Pollack informierte am Freitag die Belegschaft über das Aus der Liga.Dabei war die neue Liga von Fans und TV-Zuschauern anfangs gut aufgenommen worden. Besitzer McMahon, der bereits 2001 mit dem ersten Versuch, die XFL zu etablieren, gescheitert war, sei demnach nicht mehr bereit, zusätzliche Millionen zu investieren. Bisher soll der Aufbau der XFL kolportierte 300 Millionen US-Dollar gekostet haben.