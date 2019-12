Weihnachten: Tipps für das perfekte Geschenk

Weihnachten steht vor der Tür. Für die einen ist es die schönste Zeit im Jahr, bei anderen lösen die Tage bis zum 24. Dezember Stress aus, was vor allem auch an der Suche nach Geschenken liegt.

Wie jedes Jahr, stellt sich auch heuer für viele Menschen wieder die Frage: Was soll man seinen Liebsten schenken?Wir haben ein paar Tipps zusammengefasst, um das perfekte Weihnachtsgeschenk zu gestalten.Fotogeschenke sind jedes Jahr beliebt. Egal ob Fotobücher, Kalender oder große Leinwände - in Zeiten von Instagram und Smartphones sind ausgedruckte Fotos zur Seltenheit geworden. Umso mehr freuen wir uns, wenn wir wieder echte Fotos in der Hand halten.Mit einem Zeitgeschenk sparst du nicht nur Geld und Ressourcen, sondern schenkst deinen Liebsten etwas Einzigartiges. Im Haushalt helfen, gemeinsam kochen, Babysitten, eine gemeinsame Shopping-Tour oder ein Spieleabend - was du verschenken möchtest, bleibt dir überlassen.Erlebnisgeschenke gehören ebenfalls zu den Favoriten zu Weihnachten. Vom gemeinsamen Essen oder einem Kochkurs über Fotoshootings und Sportkurse bis hin zum Fallschirmsprung ist alles dabei.Musikgeschenke sind außergewöhnlich und sehr persönlich. Mit einer selbstgestalteten Platte, CD oder einem Mixtape kannst du deine Freunde mit ihren Lieblingsliedern überraschen. Auch Konzerttickets zählen zu den beliebtesten Geschenketipps.In Zeiten der Klimakrise greifen viele auf gemeinnützige Geschenke zurück. Zudem stellt sich ja oft die Frage: Was schenkt man Leuten, die schon alles haben? Statt unnötiger Dinge kannst du karitative Projekte unterstützen. Es handelt sich dabei um ein sinnvolles Weihnachtsgeschenk, das Ressourcen stiftet, statt sie zu verbrauchen.Bei vielen Entwicklungshilfeorganisation kannst du Tierpatenschaften übernehmen oder Care-Pakete "verschenken". Das Geld kommt den Menschen in Entwicklungsländern zugute. Auch kannst du Umweltorganisationen unterstützen und etwa ein Stück des Regenwaldes erwerben oder einen Baum pflanzen lassen.Als Familie kann man sich zu Weihnachten selbst beschenken und etwas gemeinsam unternehmen, wie etwa zusammen ins Kino oder Theater gehen.Selbstgemachte Geschenke sind immer etwas Besonderes. Selbst gebackene Weihnachtskekse, ein selbst gestrickter Schal und andere Kleidungsstücke bereiten große Freude. Du kannst auch Kissen oder Beutel in schönen Stoffen nähen, Geschirr selbst bemalen oder etwas anderes Außergewöhnliches basteln.Der Klassiker unter den Weihnachtsgeschenken: Egal ob Krimi, Roman, Sachbuch oder Biographie - für jede Leseratte gibt es ein passendes Geschenk. Buchhandlungen freuen sich bis zum 24. Dezember über hohe Umsätze.