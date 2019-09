Weihnachtsmann in Wiener U6 gesichtet

Santa Claus wurde in den Wiener Öffis gesichtet!

Drei Monate vorm Heiligen Habend: Santa beim Geschenkeshoppen?

Ja, ist es schon wieder soweit? Feststimmung in der Bundeshauptstadt: Ein Weihnachtsmann lief in seinem roten Kostüm durch Wien, in einer Garnitur der U6 wurde er von einem-Leser geknipst.Ob der Mann mit dem Rauschebart gerade die ersten Geschenke fürs Fest besorgt hat? Wir wissen es nicht, fest steht aber: Es ist nicht die erstein den Wiener Öffis!