Weiterer Corona-Todesfall in Linzer Krankenhaus

In Oberösterreich wurde am Mittwoch der dritte Todesfall im Zusammenhang mit dem Corona-Virus bestätigt. Die Frau hatte eine Reihe an Vorerkrankungen.

Elisabeth Bräutigam, Ärztliche Direktorin am Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern.

In Oberösterreich gibt es den dritten Corona-Todesfall. Das bestätigte ein Linzer Krankenhaus am Mittwoch in der Früh."Das Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern bestätigt den Todesfall einer 95-jährigen Patientin, der im Zusammenhang mit einer COVID-19 Infektion zu betrachten ist", hieß es in einer Aussendung.„Die Patientin ist im Alter von 95 Jahren gestern Abend in unserem Krankenhaus verstorben. Sie wurde am Mittwoch, 18.3.2020, bei den Barmherzigen Schwestern stationär aufgenommen und litt an einer Reihe von Grunderkrankungen", erklärt Elisabeth Bräutigam, Ärztliche Direktorin am Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern.