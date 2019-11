Welche Faktoren unser Sexleben beeinflussen

Je besser das Sexleben, desto besser die Beziehung, so lautet der Tenor. Doch was führt zu besseren Sex?

Sexualität ist ein wichtiger Teil einer glücklichen Beziehung. Je zufriedener Menschen mit ihrem Sexleben, desto glücklicher sind sie in ihrer Beziehung. Das haben mehrere Studien gezeigt.Aber was sorgt für ein erfülltes Sexualleben? Eine US-Forscherin hat herausgefunden, dass vor allem die Frau eine entscheidende Rolle spielt. Ob sie sich in der Beziehung wohl fühlt, beeinflusste die sexuelle Zufriedenheit beider Partner enorm.Auch einige weitere interessanten Erkenntnisse fand die Studie heraus ().