Weltweit werden heute die Elektro-Märkte gestürmt

Großer Tag für Shoppingfans und Sparfüchse: die Rabattschlacht erreicht heute ihren Höhepunkt: Am Black Friday herrscht Ansturm auf die Märkte.

Black Friday in Wien-Mitte

Die Black-Friday-Rabattschlacht ist in vollem Gange. Bereits seit Montag verkaufen sich die Schnäppchenangebote bei den Detailhändlern – damit ist auch der Weihnachtsverkauf eingeläutet worden. Am Black Friday wird in Österreich und beinahe weltweit das Vielfache mehr verkauft als an üblichen Tagen. In Österreich etwa wird rund 3.000 Prozent mehr verkauft als an einem durchschnittlichen Handelstag.Beinahe jeder österreichische Großhändler – bis auf wenige Ausnahmen – ist bereits auf den Black-Friday-Zug aufgesprungen. Es falle auf, dass nun auch kleine Händler und Dorfläden mit eigenen Angeboten teilnehmen, sagen Retail-Experten. Außerdem häufen sich Angebote aus dem Versicherungs-, Reise- oder Auto-Vermietungsbereich.Der durchschnittliche Preisnachlass bei den Rabattaktionen beträgt am Black Friday etwas über 50 Prozent. Der Black Friday ist von der ursprünglich eintägigen Aktion längst zu einem mehrtägigen Ausverkaufsmarathon mutiert. Schnäppchenjäger tätigen über die Hälfte ihrer Black-Friday-Einkäufe bereits im Pre-Sale.Im Unterschied zu den Verbrauchern aus den USA sind österreichische Kunden nicht gewohnt, am Black Friday freizunehmen. Deswegen wird vor allem am Morgen und am Abend eingekauft. Die Online-Einkäufe hingegen verteilen sich mehr oder weniger gleichmäßig über den Tag. Die meisten Shops öffneten um 9 Uhr. Doch bereits zuvor gab es großes Gedränge vor den Elektro-Märkten, die dann regelrecht gestürmt wurden.