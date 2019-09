Wer alles aus dem Nationalrat ausscheidet

Auch wenn die Resultate noch nicht ganz fix sind, einige personelle Abgänge nach der Nationalratswahl 2019 lassen sich schon voraussagen.

SPÖ verliert prominente Abgeordnete

FPÖ verliert auch Abgeordnete

Zuwächse

Ganz fix ist das Ergebnis der Nationalratswahl erst, wenn alle Wahlkarten ausgezählt sind. Glaubt man den Hochrechnern, lassen sich aber schon einige Abgeordnete benennen, die es heuer leider nicht mehr in den Nationalrat geschafft haben.Vor allem bei SPÖ und FPÖ müssen einige langgediente Abgeordnete ihren Sitz räumen. Die SPÖ verliert voraussichtlich 11 Sitze. Dem zum Opfer fällt etwa, der seit 2002 im Hohen Haus saß, undaus Salzburg, der ebenso lange dabei war.Auch die frühere Staatssekretärinund der frühere Bundesrat und SoHo-Vertretermüssen ihre Plätze räumen. Vielleicht trifft es auch Sicherheitssprecherin, das ist derzeit noch offen. Ebenfalls in der Schwebe ist, ob SJ-Chefinden Einzug in den Nationalrat schafft.Auf der anderen Seite gibt es zumindest einen fixen Neuzugang bei der SPÖ: den früheren Bundesgeschäftsführer. Ziemlich fix ist auch der Einzug von GPA-VorsitzenderDie FPÖ muss in der kommenden Legislaturperiode gleich 21 Sitze abgeben. Einige, die dann nicht mehr im Nationalrat vertreten sein werden, stehen bereits fest. So hat sich der frühere niederösterreichische Landesparteisekretärbereits am Sonntag verabschiedet und angekündigt, auf Gemeinde-Ebene weitermachen zu wollen. Er saß 11 Jahre im Nationalrat.Weiterer prominenter Abgang:, der im letzten Jahr FPÖ-Fraktionschef im BVT-U-Ausschuss war, hat es (derzeit) nicht in den Nationalrat geschafft. Auch Frauenchefinist derzeit ohne Mandat, genauso wieund Gewerkschafter. Auch der frühere BZÖ- und Stronach-Politikerscheint seine Zeit im Nationalrat endgültig beenden zu müssen. Für Gesundheitssprecherinund Seniorenvertretersieht es auch nicht gut aus.Die Neuzugänge bei der FPÖ hingegen: Baronund eigentlich auch(nach derzeitigem Stand). Sie will aber auf ihr Mandat verzichten, hörte man am Montag.Keine Sorgen um solche Zahlenspiele müssen sich die ÖVP, die Neos und die Grünen machen. Sie haben mit +9, +5 und +26 Mandaten jeweils Zuwächse zu verzeichnen.Bei der ÖVP gibt es aber dennoch Abgänge: Der Mathematikerhat kein Mandat mehr bekommen. Das Mandat des oberösterreichischen Langzeitabgeordneten, der seit 1999 im Nationalrat sitzt, ist vor der Briefwahl-Auszählung ebenfalls noch nicht fix.