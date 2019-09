Wer hat Lust auf einen Spieleabend?

Die Tage werden langsam kürzer – höchste Zeit also, sich mit ein paar guten Gesellschaftsspielen auszustatten. Das sind die Lieblinge der Redaktion.

Neben "UNO", "Jenga", "DKT", "Activity" und "Mensch, ärgere dich nicht" gibt es auch noch andere Spiele, die sich gut für einen Spiele-Abend (und möglicherweise das Ende gleich mehrerer Freundschaften) eignen.Das Zettel-Spiel ist ähnlich wie Tabu, nur viel, viel besser. Jeder Spieler schreibt drei Begriffe auf und legt sie zusammengefaltet in eine Schüssel. Zwei Teams erhalten dann abwechselnd eine Minute Zeit, um möglichst viele Wörter zu erraten, die eines der Teammitglieder vorzeigt. Runde 1: Mit mehreren Worten umschreiben. Runde 2: Mit nur einem einzigen Wort umschreiben. Runde 3: Pantomime. Runde 4 (meine Lieblingsrunde): Wie klingt der Begriff als Geräusch? Mein Freundeskreis ist mittlerweile geteilt: Die einen hassen das Zettel-Game, die anderen liebens heiß.Wer das Spiel "Werwölfe" mag, der hat auch an Avalon Spaß. Das ist ein verstecktes Rollenspiel, bei dem die Spieler entweder die treuen Diener von King Arthur oder seinem Feind sind. Die Spielregeln sind jedoch so komplex, dass das Erläutern des Games oft den halben Abend in Anspruch nimmt. Das macht es aber umso lustiger, denn es geht gerade darum, zu bluffen und andere anzuschuldigen. Man muss also gar nicht mal so genau wissen, was man tut. Auch nach drei Stunden hört man immer noch jemanden fragen: "Was muss Merlin schon wieder genau machen?"An meiner letzten Geburtstagsfeier hat sich plötzlich die eine Hälfte meiner Gäste verzogen und sich gegenseitig bei Stadt-Land-Fluss gebattelt. Eigentlich ist es ja immer eine Herausforderung, Freunde aus unterschiedlichen Kreisen miteinander ins Gespräch zu verwickeln, aber so hat das wunderbar funktioniert. Besonders kreativ kann man beim Stadt-Land-Fluss-Spiel übrigens nicht nur in den Antworten, sondern auch in den Kategorien werden. Dann macht Spielen auch heute noch Spaß.Wer ein Patenkind oder eigene Kinder hat, kennt bestimmt das Wurmspiel "Da ist der Wurm drin". Es hat sich innert kürzester Zeit zu einem Gesellschaftsspiel-Klassiker etabliert und ist 2011 sogar zum Spiel des Jahres erkoren worden: Bei der Buddel-Rallye treten bis zu vier Würmer oder Spieler gegen einander an. Man würfelt eine Farbe und darf den eigenen Wurm mit der entsprechenden Farbe vorwärts schieben. Das Spiel ist zweilagig und verdeckt die Würmer unter der Erde, sodass die Spieler nie richtig wissen, wer schon den längsten Wurm hat. Wer sich zuerst zu den Erdbeeren oder Margeriten durchgefressen hat, hat gewonnen. Für alle kleinen Kinder und großen Erwachsenen ist das Spiel eine Gaudi.Ein Spiel, das meine 14-jährigen Nachhilfe-Schüler lieben: Hier ist einer in der Funktion des Wächters. Dieser darf als einziger Mogel-Motten ablegen. Die anderen Spieler können nur versuchen diese wegzuschummeln, ohne dass er es merkt. Wenn er es bemerkt, wird der andere automatisch der neue Wächter. Es gibt mehrere Karten mit Insekten, die eine besondere Wertigkeit haben. Bei einer rosa Mücke muss man (im Optimalfall nicht als letztes) auf den Kartenstoß hinaufschlagen. (ohne andere zu verletzen)Hier ist rhetorisches Geschick gefragt. Es werden Bücher mit Daten verteilt. Der Inspektor versucht einen Kriminalfall zu lösen. Die anderen Mitspieler versuchen ihn daran zu hindern, auch die, die nicht schuldig sind. Im Buch des Täters befinden sich Blutspuren. Der Inspektor wählt ein Datum. Jeder der Spieler erhält drei Begriffe, die er mit Sanduhr getimt, in sein Alibi einbauen und dabei auch darauf achten muss, welche Begriffe die anderen Spieler verwenden. Denn der Mörder hat als einziger andere Begriffe bekommen. Diese sollten die anderen Spieler dann auch bei sich einbauen, wenn möglich, um den Inspektor an der Aufklärung zu hindern.Ein besonders lustiges Party-Spiel besteht aus vielen Mini-Spielen. Bei den einen muss man Fragen beantworten, kreativ sein, T-Shirts mit lustigen Motiven und Sprüchen designen oder bei "Drawful"eine (meist für Lachkrämpfe sorgende) Skizze eines (oftmals schwierigen, englischen) Begriffs anfertigen. DieEs gibt verschiedene Spiele-Packages, die man kaufen kann. Dann braucht jeder Mitspieler nur ein Smartphone oder Tablet, mit dem man die Aufgaben ausführt.